Tom Cruise (Top Gun Maverick) : Pourquoi a-t-il divorcé de Katie Holmes ?

Tom Cruise est toujours aussi populaire. L'acteur de 59 vient de terminer un marathon promo dantesque pour la sortie de Top Gun: Maverick, qui en à peine trois jours au cinéma, comptabilise déjà plus de 650 000 entrées. Avant de refaire parler de lui pour un film, l'américain avait vécu une romance ultra médiatisée avec Katie Holmes. Tout est allé très vite entre le héros de Top Gun et la star de Dawson. Après une officialisation en 2005, le couple a son premier enfant, la petite Suri, en avril 2006, avant de se marier en Italie la même année.

Mais l'union tourne en eau de boudin rapidement et le divorce est prononcé en 2012. La raison de cette séparation ? La religion de Tom Cruise. L'acteur est en effet un adepte (et ambassadeur) de la scientologie (considérée comme une secte en France). Et Katie ne voulait pas que leur fille grandisse sous l'égide de l'Église de scientologie, qui prend beaucoup de place dans la vie de Tom. Elle lui reprochait également de contrôler sa vie et sa carrière. Privilégiant sa foi à sa famille, Tom accepte la séparation mais coupe définitivement les ponts avec son ex... et sa fille ! En effet, il n'aurait pas vu Suri depuis 2013. C'est donc avec sa maman, qui a la garde exclusive, que la fillette vit à New-York. Depuis leur séparation, Tom est particulièrement discret concernant sa vie amoureuse. L'acteur serait aujourd'hui célibataire alors que Katie vient tout juste de retrouver l'amour.

Heureusement pour Tom Cruise, sa vie professionnelle est bien plus réjouissante. Il a en effet fait le show lors du dernier Festival de Cannes, où il était venu présenter le nouveau Top Gun. Lors de son passage sur la Croisette, l'acteur a participé à une masterclass dans laquelle il a crié son amour pour le cinéma. "Je fais des films pour le grand écran. Mes films ne sortiront pas directement sur les plateformes. Aller au cinéma, c'est partager une expérience, quelle que soit notre culture ou langue. Je vais voir les films en salles quand ils sortent. Je mets ma casquette (pour ne pas être reconnu). J'aime voir les bandes-annonces", a-t-il déclaré.

Tom Cruise est la tête d'affiche de Top Gun: Maverick, actuellement en salles, dont le synopsis est alléchant : "Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete "Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l'obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley "Rooster" Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick "Goose" Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d'une mission qui exigera les plus grands des sacrifices."