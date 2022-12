Katie Holmes : Son look étrange ne fait pas l'unanimité, explications sur ces choix très particuliers

Katie Holmes, souvent reconnue pour son élégance et sa classe, fait rarement fausse route lorsqu'elle foule un tapis rouge. Mais le 9 décembre dernier à New-York, à son arrivée au Jingle Ball 2022 d'iHeartRadio Z100, elle a surpris tout le monde dans un look atypique, disons-même déroutant. Car si, dans un premier temps, la plupart des observateurs pensaient que l'actrice de 43 ans avait associé une minirobe en satin bleu à un jean, il s'est finalement avéré qu'elle portait un haut, et plus précisément un bustier en satin bleu de Tove.

Une pièce associée à un jean large Reformation "Wilder", coûtant 13 dollars, ainsi qu'à des baskets de la maison Margiela Afin d'apporter davantage d'explications concernant ce look, la styliste de cette tenue, Brie Welch, a expliqué pour le New York Times que derrière ce look devenu viral se cachait une volonté de donner "une sensation plus jeune pour Jingle Ball et l'atmosphère qui y règne". "Nous avons décidé que la couleur riche et les détails subtils de l'effet bustier du haut étaient élégants et seraient amusants s'ils étaient associés à un jean", a-t-elle également ajouté.

Un style décrié

En revanche, elle a expliqué que le choix des chaussures avait été fait par l'actrice elle-même. "Elle a dit qu'elle voulait porter des baskets, parce que c'était un concert et évidemment, il y aurait beaucoup de danses sur Dua Lipa", a déclaré la styliste, avant d'ajouter qu'il n'y a effectivement "rien de plus confortable" qu'une paire de baskets.

Le mystère est donc résolu concernant cette tenue qui n'a pas manqué d'affoler la Toile ces derniers jours. "Cette tendance a fait son apparition il y a des années et honnêtement, comment Katie Holmes a-t-elle eu l'audace d'essayer de la remettre au goût du jour ?", s'était notamment demandé un internaute de Twitter, tandis qu'un autre avait tenu des propos plus extrêmes, en expliquant que "Katie Holmes devrait être en prison pour cela".