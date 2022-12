Diaporama : Katie Holmes : Son look étrange ne fait pas l'unanimité, explications sur ces choix très particuliers

1 / 26 Katie Holmes : Son look étrange ne fait pas l'unanimité, explications sur ces choix très particuliers

2 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

3 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

4 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

5 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

6 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

7 / 26 Martha Stewart - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

8 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

9 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

10 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

11 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

12 / 26 Brooke Shields - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

13 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

14 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

15 / 26 Brooke Shields avec ses filles Rowan Francis Henchy et Grier Hammond Henchy - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

16 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

17 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

18 / 26 Katie Holmes - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

19 / 26 Demi Lovato - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

20 / 26 Ava Max - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Nancy Kaszerman/Zuma Press

21 / 26 Dua Lipa - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage Red carpet arrivals at 2022 iHeartRadio Jingle Ball held at Madison Square Garden. © BestImage

22 / 26 Dove Cameron - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage Red carpet arrivals at 2022 iHeartRadio Jingle Ball held at Madison Square Garden. © BestImage

23 / 26 Demi Lovato - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage Red carpet arrivals at 2022 iHeartRadio Jingle Ball held at Madison Square Garden. © BestImage

24 / 26 Ava Max - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage Red carpet arrivals at 2022 iHeartRadio Jingle Ball held at Madison Square Garden. © BestImage

25 / 26 Dua Lipa - Arrivées au iHeartRadio Jingle Ball 2022 au Madison Square Garden à New York City, New York, Etats-Unis, le 9 décembre 2022. © Nancy Kaszerman/Zuma Press/Bestimage Red carpet arrivals at 2022 iHeartRadio Jingle Ball held at Madison Square Garden. © BestImage