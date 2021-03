Katie Price enceinte de son 6e enfant ? Elle affiche ses rondeurs sur Instagram

Katie Price envisageait d'adopter son sixième enfant. Il semblerait qu'elle le porte de manière naturelle. Katie est aussi maman de Harvey (18 ans), né d'une précédente histoire avec l'ancien footballeur trinidadien Dwight Yorke, Junior, Princess, Jet et Bunny, âgés de 15, 13, 7 et 6 ans.

Katie Price a récemment placé son fils aîné handicapé dans une université spécialisée. L'adolescent souffre de dysplasie septo-optique, un syndrome qui l'a rendu partiellement aveugle, d'autisme et du syndrome de Prader-Willi. Cette dernière maladie est la source de ses problèmes de croissance et de son obésité. "Ça me brise le coeur. Je ne veux pas qu'il pense que je me débarrasse de lui, avait confié Katie Price au Sun. C'est rageant de penser que je ne le verrai pas tous les jours, mais c'est la meilleure chose pour Harvey et nous devons penser positif parce que je ne veux pas qu'il pense que je me débarrasse de lui. C'est sa chance de mener une vie de manière indépendante, d'apprendre des choses et de socialiser avec d'autres personnes que moi."