Katie Price subit une 13e chirurgie mammaire... juste avant d'être envoyée en prison ?!

Encore un coup de bistouri surprise pour Katie Price ! Aux dernières nouvelles, et selon les informations du journal The Sun, la britannique de 43 ans s'est envolée en direction d'Overijse, à côté de Bruxelles en Belgique, pour rejoindre son chirurgien favori, le Dr Frank Plovier. Au programme de son passage sur le billard ? Une treizième intervention au niveau de sa poitrine - un lifting mammaire - et une liposuccion complète du corps, notamment pour prélever une certaine masse graisseuse installée au niveau de ses fesses... alors qu'on la pensait enceinte de son 6e enfant.

A priori, cette intervention chirurgicale a été filmée et devrait être diffusée sur la chaîne Youtube de Katie Price. C'est le vendredi 10 décembre 2021 que le modèle anglais a atterri en Belgique avec son fiancé Carl Woods. Un timing un peu étrange quand on sait que le 15 décembre 2021, elle apprendra finalement si elle incombe ou non d'une peine de prison. Le 28 septembre, elle avait effectivement été impliquée dans un grave accident de la route et avait été testée positive lors des tests cherchant à savoir si elle avait consommé de l'alcool et de la cocaïne.

Elle est complètement dans le déni

Katie Price s'est bien rendue en rehab, comme la cour l'avait demandé, mais elle pourrait bien finir derrière les barreaux d'ici quelques heures. "Elle ne cessait de dire que ses implants fessiers la rendaient grosse et qu'elle voulait les faire enlever, raconte un ami au journal The Sun. Tout le monde pense qu'elle fait une énorme erreur. Elle pourrait être en prison la semaine prochaine. Mais elle est complètement dans le déni à propos du sérieux de la chose. Quand elle a une idée en tête, elle la réalise sans réfléchir." C'est les gardiens de l'établissement carcéral qui devraient être contents de la voir débarquer toute pimpante...