Katrina Patchett fait des infidélités à TF1 : La danseuse star d'un autre show

A cause du coronavirus, il n'est pour l'heure pas prévu que le tournage de Danse avec les stars débute. Depuis la saison 10 en 2019, qui s'est terminée par la victoire de Sami El Gueddari, les fans du programme n'ont donc pas eu la chance de voir les danseurs professionnels fouler le parquet avec la personnalité qui leur a été attribuée. Malgré tout, Katrina Patchett a su rebondir.

Le 15 mars 2021, la belle chorégraphe et danseuse australienne a révélé sur Instagram qu'elle participait à la version all stars Dancing With The Stars Australia avec un chef cuisinier prénommé Manu Feildel. L'homme de 46 ans avait remporté la compétition en 2011. Même si dix années sont passées depuis, on imagine qu'il sera tout aussi performant sur la piste de danse. Katrina Patchett l'assure en tout cas, c'est un bosseur. "Tellement heureuse d'annoncer enfin que je danse avec l'incroyable @manufeildelofficial lors de la prochaine saison de @dancingau all stars. Il est l'une des personnes les plus merveilleuses, les plus authentiques et les plus travailleuses que j'ai jamais rencontrées et j'ai tellement de chance de l'avoir comme partenaire !!! Allons y", a-t-elle écrit en légende d'une photo de son binôme et elle, souriants. La jeune femme de 34 ans est divine en tenue de danseuse noire et argentée. Lui est élégant en chemise, pantalon à pince et blazer.