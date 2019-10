Katrina Patchett déçue de l'élimination de Moundir : "On était tous surpris"

Stupeur à l'issue du prime Danse avec les stars 2019 (TF1) du 5 octobre. Moundir et Katrina Patchett ont été éliminés de l'aventure face à Hugo Philip. Interrogée par Télé Loisirs, la belle danseuse et chorégraphe australienne de 32 ans est revenue sur cet événement qui avait fait polémique sur les réseaux sociaux.

À l'instar de nombreux téléspectateurs, la compagne de Valentin d'Hoore a été quelque peu surprise du résultat : "Bien sûr, je trouvais qu'il méritait de rester. On était tous un petit peu surpris." Mais Katrina Patchett a rapidement relativisé en expliquant que cela faisait partie du jeu et que des éliminations surprises, il y en avait tous les ans. "Il ne faut pas le prendre personnellement, c'est comme ça. Il a réussi à montrer une belle image de lui, il a réussi à progresser. D'un côté, c'est quand même tout bénef' et, en même temps, on aurait bien aimé rester pour montrer plus de choses ensemble. Toutes les semaines, il montait dans le classement. Il a réussi à progresser. Quand on est sur ce chemin-là, on veut montrer encore plus de progression. On a été coupés dans notre élan", a-t-elle ajouté.

Si elle n'a pas remporté la compétition, Katrina Patchett a gagné une belle amitié. L'ancien candidat de Koh-Lanta, devenu animateur à partir de 2016, et elle s'entendent "super bien", elle n'a donc pas pu retenir ses larmes après l'annonce de leur élimination : "Ça m'a touchée énormément, j'ai eu du mal à retenir mes larmes. On crée des liens très forts sur cette émission. C'est une émission intense, on passe jusqu'à huit heures par jour avec des gens. Ça fait mal au coeur de les quitter."

Toutes les célébrités ont quelque chose à offrir

Quant au fait que certains ont jugé que Yoann Riou– dernier du classement depuis le lancement le 21 septembre – méritait plus de quitter l'émission, Katrina Patchett a déclaré : "Je pense que toutes les célébrités ont quelque chose à offrir à cette émission. Ce n'est pas parce que quelqu'un danse mieux qu'un autre, qu'il n'a pas des choses à offrir."

De son côté, Moundir s'est expliqué sur cette élimination jugée illogique dans Touche pas à mon poste, lundi 7 octobre : "C'est vrai qu'il y a eu énormément de commentaires sur Yoann qui n'étaient pas très sympa. Il faut savoir qu'il bosse très dur malgré son niveau. Il est passé et tant mieux. (...) À partir du moment où je suis sorti, c'est que je devais sortir et il faut l'accepter."

Auprès de Purepeople, il est revenu sur une blessure qui s'est réveillée lors de son dernier prime. "On a fait les répétitions avant le prime, avec les costumes. Et je me suis blessé sur la dernière figure, lorsque j'étais à cheval sur Katrina. C'était au niveau de mon tibia droit, alors que j'ai ma broche avec des vis", nous a-t-il révélé. Il a donc vu un médecin afin d'avoir des médicaments pour le soulager. Il a ainsi pu réaliser sa prestation, mais après cela, la douleur s'était réveillée : "Le soir même, mon tibia a doublé de volume, donc je suis allé à l'hôpital aujourd'hui. Et je dois retirer d'urgence ces matériaux qui sont en moi depuis vingt et un ans et qui sont considérés comme un corps étranger, car on ne fait plus ce genre de matériel." Le papa d'Aliya (3 ans) et Ali (né le 16 septembre 2019) doit donc subir une opération afin que l'on remplace sa broche et ses vis. Cette blessure, il se l'était faite il y a vingt et un ans : "Je me suis fait frapper par un scooter. J'ai eu une fracture ouverte, mon tibia était sorti en deux."