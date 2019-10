Katy Perry dévoile un décolleté grandiose lors d'une soirée dédiée à la lingerie

Sa tenue était de rigueur ! Le lundi 7 octobre 2019, Katy Perry s'est rendue à la soirée de lancement de The KiT Undergarments, une marque de lingerie qu'elle aime et qu'elle a décidé de promouvoir... à sa manière. Dans une vidéo qu'elle a partagée sur son compte Instagram, la jeune chanteuse de 34 ans se fond dans une masse impressionnante de mannequins en plastique avant de tourner la tête pour dévoiler la supercherie. "Je les soutiens comme leurs sous-vêtements me soutiennent" écrit-elle, taquine, sur le réseau social.

Et effectivement, Katy Perry a offert une jolie vitrine à la marque, puisque c'est bretelles apparentes qu'elle s'est jointe à l'événement organisé dans la ville de Los Angeles. Son haut, bleu pastel, était si transparent qu'il ne laissait que peu de place à l'imagination. Une coquetterie accessoirisée à la sauce Swish Swish. Actuellement en pleine révolution seventies, la chanteuse n'a pas lésiné sur les couleurs : outre la fleur recouvrant avec difficulté sa poitrine, elle avait choisi de se glisser dans un pantalon rouge agrémenté d'une épaisse ceinture orange. Attention les yeux.

Je ne veux plus revivre cela

Les invités ont peut-être bénéficié d'une vision de rêve en croisant Katy Perry, mais le seul et unique qui en profitera chaque matin "jusqu'à ce que la mort les sépare", c'est ce veinard d'Orlando Bloom. Amoureux d'elle depuis 2016, l'acteur a fini par poser le genou au sol en espérant qu'elle dise "oui" à l'occasion de la dernière Saint-Valentin... et il a obtenu satisfaction. "Il est important pour moi que nous soyons sur la même longueur d'onde, expliquait-il toutefois dans l'émission Sunday Today avec Willie Geist. J'ai été marié et divorcé et je ne veux plus revivre cela." Avant d'avoir des Fireworks dans le ventre, Orlando Bloom était marié au mannequin Miranda Kerr, à qui il avait offert une bague très similaire à celle de Katy Perry. Il est également papa d'un petit garçon de 8 ans prénommé Flynn.