Katy Perry maudite aux NRJ Music Awards : ces deux gros loupés impossibles à oublier

Alicia Keys, Lenny Kravitz, Katy Perry... Les NRJ Music Awards ont reçu les plus grandes stars de la chanson. Cette dernière y a assisté à deux reprises, et s'est retrouvée à chaque fois au coeur des casseroles de la cérémonie. La radio et TF1, qui diffusent l'événement en direct, avaient fini par s'excuser.

2009 : NRJ se trompe de gagnant

La première boulette dont avait été victime Katy Perry remonte à 2009. L'année précédente, la chanteuse sort son premier tube, I Kissed A Girl. Elle est nommée dans la catégorie de la Meilleure chanson internationale et l'award lui est remis, par erreur de l'annonceur du gagnant, Kamel Ouali. L'award avait en fait été décerné à Rihanna, pour le titre Disturbia.

Dans la confusion, Katy était tout de même montée sur scène et avait prononcé un discours de remerciements. Le problème avait été résolu en coulisses, et la production avait demandé à Katy Perry de rendre la récompense. Le présentateur de la cérémonie Nikos Aliagas s'était excusé en direct.

2013 : Gagnante pour de vrai, mais victime d'un mauvais playback.

Nouvel incident en 2013, année de la 15e édition des NRJ Music Awards. Arrivée dans une superbe robe blanche à broderies dorées sur les marches du Palais des Festivals, Katy Perry avait reçu deux prix, de l'Artiste féminine internationale de l'année et de la Chanson internationale de l'année pour Roar. Malheureusement, sa prestation de la chanson lauréate fût gâchée par un énorme bug.

En direct après une coupure pub, Katy entame son numéro. Problème : les téléspectateurs ne l'entendent pas et ses lèvres sont en total décalage par rapport à la musique. L'artiste fait bonne face malgré la panique. Nikos Aliagas la coupe et lui propose de recommencer.

À l'époque, nos confrères de Puremédias avaient mené leur petite enquête : la faute revenait à un technicien de la chaîne TF1 inquiet de ne pas entendre la chanteuse démarrer sa prestation, avait lancé dans l'urgence le playback complet. Kate Perry devait en fait chanter en playback ouvert (ou playback orchestre) et entendait justement l'enregistrement PBO (piste bande orchestre) dans son retour, gérée par son propre ingénieur du son.

Après ces deux fiascos, une rumeur prêtait à Katy Perry une rage folle contre les NRJ Music Awards, auxquels elle ne souhaitait plus jamais assister. Nikos Aliagas y avait réagi, rassurant les curieux : "C'est toujours la même : chaque fois qu'elle me voit, on en rigole !"

Les NRJ Music Awards 2020 ont lieu ce samedi 5 décembre 2020 à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt. La cérémonie sera diffusée en direct sur TF1 et NRJ.