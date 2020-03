Kellan et Brittany Lutz : Prêts à avoir un enfant, 1 mois après la fausse-couche

Je sais que nous aurons l'occasion de nous rencontrer

Sur les réseaux sociaux, la future mère a révélé le sexe de l'enfant, sans doute pour pouvoir lui dire au revoir comme il se doit. "Ma petite fille, c'était un honneur d'être ta maman pendant six mois, déclarait-elle. J'ai fait de mon mieux et c'était une joie de voir ta petite tête sur l'écran et de sentir tes tout petits coups. Je ne comprends pas pourquoi les choses se sont déroulées ainsi, mais une partie de moi trouve la paix, sachant que tu ne ressentiras jamais la douleur. Je ne suis pas prête à vraiment en parler, je ne crois pas que je le serai un jour. Mais je sais que nous aurons l'occasion de nous rencontrer..." Nul doute que, le moment venu, Kellan et Brittany sauront chérir, plus que de raison, l'enfant qui aura la chance de naître à leurs côtés.