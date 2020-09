Kellan Lutz : Sa femme Brittany à nouveau enceinte après la fausse couche

Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé

Une magnifique nouvelle pour la star de Twilight et son épouse qui ont perdu leur bébé alors que Brittany était enceinte de six mois. Une terrible épreuve que la jeune femme avait partagée sur Instagram, en adressant une longue déclaration d'amour à sa fille disparue : "Ma fille, c'était un honneur et un plaisir absolu d'être ta maman ces six derniers mois. J'ai fait de mon mieux et c'était une joie absolue de voir ton petit visage tout ce temps sur cet écran et de sentir tes petits coups de pied. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, mais une partie de moi se console et trouve tant de paix de savoir que tu ne ressentiras jamais de douleur ou de chagrin d'amour. Tu es dans les bras de Jésus maintenant et un jour nous arriverons à nous rencontrer pour de vrai. Jusqu'à ce que je te vois au paradis... Ta maman qui t'aime tellement" écrivait-t-elle avec beaucoup de peine et d'amour.