Kelly Helard : "Un peu à côté de la plaque", elle dévoile sa nouvelle opération de chirurgie esthétique

Le 5 avril 2022, Kelly Helard a inquiété sa communauté. La candidate de Mamans & Célèbres (TFX) s'est filmée à l'hôpital. Très vite, l'épouse de Neymar a expliqué pour quelle raison elle avait été hospitalisée.

Kelly Helard s'est filmée allongée sur son lit d'hôpital, la mine un peu fatiguée avec des pansements visibles au niveau de la poitrine. "Bien réveillée", a-t-elle précisé. Elle a sans surprise reçu de nombreux messages par la suite afin de savoir ce qu'il se passait. "Toujours à l'hôpital. J'espère rentrer cet après-midi. Je me repose. Merci pour vos message, je vous réponds un peu plus tard", a-t-elle simplement écrit en légende d'images de sa chambre, le lendemain.

Il a fallu attendre cinq heures pour la découvrir dans sa voiture, au côté de Neymar. Et très vite, la maman de Lyam (né en novembre 2015) et Lyana (1 an) a expliqué pour quelle raison elle avait dû faire un passage à l'hôpital : "On est en voiture, on rentre à la maison. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai changé mes prothèses mammaire et j'ai fait un lifting, dû aux allaitements, grossesses, tout ça. Du coup on a préféré rester la nuit à la clinique. Je vous en parlerai un peu plus, je crois que je suis encore un peu sous l'anesthésie. Je suis encore un peu à côté de la plaque, mais je voulais vous rassurer."

Nul doute que Kelly Helard dévoilera le résultat dès que possible. La belle brune a toujours été très transparente avec ses abonnés et n'a jamais caché qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique. Elle en a d'ailleurs regretté l'une d'elles comme elle l'a confié à Gossip Room en janvier 2022. En 2018, elle a subi une liposuccion dans l'espoir de retrouver son corps d'avant-grossesse. Mais elle s'est bien vite rendue compte qu'elle n'aurait pas dû. "Je pensais que j'allais ressortir du bloc toute mince, parce que c'est ce que la plupart des gens pensent. Et en fait non, une liposuccion, non, ça n'aide pas du tout à perdre du poids. Sinon je serais déjà mince. (...) J'avais tout perdu. Mes fesses, c'était des lavettes, donc j'ai remis dedans. Le chirurgien m'a fait des fesses énormes. Je mettais toujours quelque chose autour. J'étais complexée. C'était vraiment horrible. Je pense que c'était à un moment où je me laissais peut-être influencer par toutes celles de télé", expliquait-elle notamment.