Kelly Osbourne métamorphosée par la chirurgie ? Agacée, elle répond après une photo troublante...

"Je veux aborder un sujet dont vous parlez tous, parce que je suis toujours très honnête et très franche au sujet de ce que j'ai fait à mon corps, de qui je suis et du fait que je n'ai pas subi de chirurgie plastique", a-t-elle clamé. Kelly Osbourne, qui a révélé sa perte de poids d'environ 40 kilos et a récemment admis être retombée dans la drogue, a insisté sur le fait qu'elle "n'a jamais fait quoi que ce soit à [son] visage, sauf quelques injections dans les lèvres, à la mâchoire et au front". "Je ne mens pas, mais je vous remercie du compliment", a-t-elle ajouté sur un ton ironique.

Kelly Osbourne a sous-titré la vidéo "Étouffons ces rumeurs stupides ! Ne pouvez-vous pas simplement être heureux pour moi ?". La courte vidéo, vue plus de

600 000 fois a date, a suscité des réactions de la part de ses amis célèbres du show business, dont Vanessa Hudgens qui a commenté : "T'es incroyable, qu'ils aillent se faire foutre".