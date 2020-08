Kelly Osbourne transformée : une impressionnante perte de poids et des questions

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités communiquent directement avec leurs fans. Ceux de Kelly Osbourne sont constamment surpris par sa transformation. Certains la félicitent pour sa perte de poids, alors que d'autres la soupçonnent d'avoir subi une opération de chirurgie esthétique.

"J'ai découvert qu'il n'y a rien qui puisse être parfait. Si j'avais su ça plus tôt, je n'aurais pas été si déglinguée... La seule chose que je peux être, c'est moi. Je fais des erreurs. Et mon corps n'est pas non plus parfait, mais je l'aime", confiait Kelly Osbourne au magazine Self en 2013. La fille d'Ozzy et Sharon Osbourne a toujours été transparente concernant son poids et permis aux internautes de suivre ses pertes et prises de kilos.

Son yoyo continue de descendre, comme en témoignent ses derniers selfies publiés sur Instagram. Kelly y affiche un visage nettement amincie, signe d'une ligne retrouvée et surtout conservée.