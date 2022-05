Kelly Osbourne enceinte de son premier enfant : grande annonce avec l'échographie

Heureuse nouvelle,Kelly Osbourne va devenir maman pour la première fois à 37 ans. La fille d'Ozzy et Sharon Osbourne a dévoilé son échographie et un long message à ses 2,4 millions d'abonnés sur Instagram.

La jeune femme que l'on avait découvert au début des années 2000 dans l'émission culte The Osbournes s'est affichée sur un selfie avec des lunettes de soleil, tenant la fameuse échographie devant le visage. Sur le second cliché de la série, on découvre l'actrice et sa chevelure décolorée grise contemplant les images de son futur enfant près de ce qui semble être une piscine. "Je sais que j'ai été très silencieuse ces derniers mois, alors j'ai pensé partager avec vous tous pourquoi... Je suis ravie d'annoncer que je vais être une maman. Dire que je suis heureuse ne suffit pas. Je suis ravie !" s'enthousiasme Kelly Osbourne en légende de sa publication.

Après avoir été en couple avec Matthew Mosshart, un chef cuisinier (et frère de la chanteuse Alison Mosshart) puis avoir connu une brève idylle avec le musicien Mario Cuomo, l'ex star de télé-réalité a trouvé l'amour auprès du DJ Sid Wilson, membre du groupe Slipknot âgé de 45 ans. Le couple étant aux dernières nouvelles toujours d'actualité, Sid devrait vraisemblablement être le père du futur enfant.