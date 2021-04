Kelly Osbourne est retombée dans la drogue après 4 années de sobriété : "J'ai rechuté"

C'est dans une longue story sur son compte Instagram, où elle compte plus de 2,3 millions d'abonnées, que Kelly Osbourne a annoncé être retombée dans la drogue après plus de quatre années de sobriété. "C'est un peu dur pour moi d'en parler, mais je vous ai toujours promis d'être honnête sur ma situation et où j'en suis sur le chemin de la guérison", a-t-elle déclaré en préambule.

La fille d'Ozzy et Sharon Osbourne a ensuite révélé la terrible nouvelle : "J'ai rechuté. Je n'en suis pas fière, mais j'ai su me remettre sur les bons rails". Une déclaration courageuse pour la jeune femme de 36 ans qui s'était fait connaître dans l'émission de télé-réalité The Osbournes entre 2002 et 2005.

Pour rassurer ses fans, Kelly Osbourne a indiqué être sobre au moment de la vidéo et qu'elle le serait encore demain. "J'ai vraiment compris que ce serait seulement un jour après l'autre et je voulais simplement vous dire la vérité parce que je ne vous ai jamais menti. Merci beaucoup pour votre soutien et votre amour", explique-t-elle, avant de conclure en assurant qu'elle donnerait de ses nouvelles très prochainement.

La chanteuse, qui a participé à la version américaine de Mask Singer en 2019, a ensuite indiqué qu'elle parlerait plus longuement de cet épisode dans le tout premier épisode de son nouveau podcast intitulé The Kelly Osbourne and Jeff Beacher Show. Un podcast qui devrait être l'occasion pour elle de revenir sur son impressionnante perte de poids survenue l'été dernier.