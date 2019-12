Sharon Osbourne : L'épouse d'Ozzy Osbourne raconte son dernier lifting

Kris Jenner et ses injections de Botox, la liposuccion d'Amber Rose, le raté d'Elton John... De plus en plus de célébrités font part de leurs expériences de la chirurgie esthétique. Le sujet n'est pas tabou pour Sharon Osbourne non plus. L'épouse d'Ozzy Osbourne révèle les détails de sa dernière opération : "Croyez-moi, ça fait mal !"

C'est sur le plateau de l'émission Loose Women, diffusée sur la chaîne ITV au Royaume-Uni, que Sharon Osbourne est passée aux aveux. La star de 67 ans a notamment parlé de ses mauvaises habitudes dépensières à Noël, de régime et de chirurgie esthétique. Elle est revenue sur son quatrième lifting, subi cette année, en évoquant la douleur ressentie : "Ça fait mal ! Les gens disent que ça ne fait pas mal, croyez-moi, ça fait mal."

"Kelly [Osbourne, sa fille de 35 ans, NDLR] m'a dit que je disais 'Aidez-moi, aidez-moi !' quand je suis sortie de la salle d'opération", poursuit-elle. Sharon Osbourne, qui confiait en 2007 avoir dépensé plus de 300 000 livres sterling (un peu plus de 350 000 euros aujourd'hui) en chirurgie esthétique, s'était promis de ne plus subir d'opération dans ses mémoires, Unbreakable, parues en 2013. Elle n'a visiblement pas pu résister à l'appel du bistouri !