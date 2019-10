Elton John évoque sa chirurgie esthétique ratée : "Ça n'a même pas fonctionné"

Reconnu pour ses looks extravagants tout autant que pour ses rythmiques envoûtantes, Elton John a vécu une période de doute stylistique. Ce sont notamment ses cheveux qui, le temps passant, lui en ont fait voir de toutes les couleurs. Alors qu'il commençait à cruellement perdre de la masse capillaire, l'époux de David Burtka s'est décidé à prendre rendez-vous avec le chirurgien. Une tentative qui n'a hélas pas fonctionné. C'était en 1976.

Il s'était pourtant tourné vers un expert en la matière, depuis sa luxueuse clinique parisienne. Mais Elton John le raconte dans son autobiographie à paraître le 15 octobre 2019 chez Henry Holt and Co, dont le Daily Mail s'est procuré des extraits : cette première opération lui a causé des douleurs, et pas de satisfaction. "Je détestais ce à quoi je ressemblais. Sans cheveux, j'ai un air plutôt étrange du personnage de Shrek, écrit-il. Après l'intervention, j'ai découvert à quel point les implants étaient douloureux. Et en plus, ça n'a pas fonctionné. C'était peut-être lié à la masse de drogue que je consommais à l'époque. Ou au fait que la seule chose qu'on m'avait dit de ne pas faire était de porter des chapeaux... conseil que j'ai complètement ignoré."

C'était comme si j'avais un écureuil mort sur la tête

Elton John n'avait pas dit son dernier mot. Après avoir fini d'achever sa toison en la décolorant, l'artiste britannique s'est fait faire un tissage. Un look qui, au milieu des combinaisons à strass n'est pas passé inaperçu. "Ils ont pris le peu de cheveux qu'il me restait et en ont attaché d'autres, explique-t-il. Je suis apparu pour la première fois ainsi au concert hommage à Freddie Mercury. Un journaliste a remarqué que c'était comme si j'avais un écureuil mort sur la tête. Force est de constater qu'il n'avait pas tort." Les soucis sont désormais derrière lui, puisqu'Elton John porte désormais une perruque. Voilà qui ne manque pas de toupet...