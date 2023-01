Sharon Osbourne grand-mère : Sa fille dévoile le prénom de son bébé, elle est très "fière d'elle"

Sharon Osbourne, connue en tant que juge dans l'émission The X Factor, est une grand-mère comblée. Ce mercredi 4 janvier 2023, la femme d'Ozzy a révélé, lors de son apparition sur Talk TV, le doux prénom de l'adorable petit garçon de trois mois que sa fille Kelly a mis au monde aux côtés de son chéri, le musicien DJ Sid. Le petit nourrisson se prénomme "Sydney", a annoncé l'animatrice de 70 ans, avant d'ajouter que le couple va "bien" et qu'elle est très "fière" de sa fille.

Pour rappel, comme le précisent nos confrères britanniques du Daily Mail, cette dernière révélait qu'elle était enceinte en mai dernier, annonçant alors la nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux : "Je sais que j'ai été très silencieuse ces derniers mois, il est temps de vous expliquer pourquoi : je suis ravie de vous annoncer que je vais être maman. Dire que je suis heureuse ne suffit pas. Je suis ravie !".

C'était vraiment bizarre

Une belle annonce, alors qu'elle avait officialisé son couple quelques mois auparavant avec DJ Sid. "Ils s'étaient rencontrés lorsque son groupe était en tournée avec Ozzfest [le festival de musique créé par les parents de Kelly, Sharon et Ozzy Osbourne] en 1999. Ils sont tombé amoureux depuis. Ils sont très heureux ensemble", avait notamment déclaré une source auprès du magazine People.

Sharon Osbourne est donc à nouveau grand-mère, elle qui l'était déjà devenue lorsque son fils Jack accueillait ses trois filles Pearl Clementine, Andy Rose et Minnie Theodora, nées de son union avec Lisa Stelly. Un rôle qu'elle prend très à coeur et qui lui fait beaucoup de bien, elle qui avait récemment été emmenée d'urgence à l'hôpital de Santa Paula en Californie le 16 décembre dernier, pour des raisons qu'elle ignore toujours, comme elle l'a rappelé sur le plateau de Talk TV.

"J'aimerais pouvoir vous les donner, mais je ne peux pas. C'était vraiment bizarre. J'étais en train de tourner [une émission] et ils m'ont dit que je me suis évanouie pendant 20 minutes. Après, je me suis retrouvée à l'hôpital. Ils m'ont transférée dans un autre établissement et j'ai fait des tests pendant deux jours et personne n'a compris pourquoi cela m'était arrivé", a-t-elle expliqué.

Pour rappel, elle se bat contre des problèmes de santé depuis plusieurs années, ayant notamment battu le cancer du côlon au début des années 2000 et subi une double mastectomie en 2012.