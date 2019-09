Kelly Vedovelli et Agathe Auproux victimes de grossophobie : elles racontent

Les internautes sont parfois impitoyables sur les réseaux sociaux. Dès qu'une personnalité poste une photo, les plus mauvais la scrutent à la loupe afin d'avoir quelque chose à redire sur son physique ou sa personnalité. Un phénomène sur lequel Cyril Hanouna est revenu avec son équipe dans Touche pas à mon poste, jeudi 5 septembre 2019.

Après avoir rappelé que Louane ou encore Héloïse Martin avaient été victimes de grossophobie, l'animateur de 44 ans a demandé à ses chroniqueur si cela leur était déjà arrivé. Kelly Vedovelli a alors confié qu'elle avait reçu des commentaires désobligeants sur son physique durant tout l'été : "Ça a été ça tout l'été, tous les jours. (...) Je ne me plains pas parce que c'est moi qui m'affiche, donc j'assume. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Ça a été lourd. C'est pas que ça me blesse spécialement, parce que sinon j'arrêterais de poster. Je préfère en rigoler et en rajouter pour dire 'j'ai ce corps-là et je vous emmerde'."

La belle blonde de 29 ans n'était pas la seule autour de la table à avoir été victime des rageux. Agathe Auproux a reçu le même genre de commentaire : "Sur chaque photo, ce sont des commentaires du genre 'ah on mange bien à la cantine'. C'est sans arrêt sur le poids ou la coiffure. Ils trouvent toujours un angle pour attaquer." La jeune femme de 27 ans reconnaît tout de même que ces commentaires restent minoritaires.

Du côté des audiences, la première partie a rassemblé 869 000 téléspectateurs (4,4% de part de marché), et Touche pas à mon poste – Darka, 512 000 téléspectateurs (3,7%).