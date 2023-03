Kelly Vedovelli s'exprime enfin sur sa relation avec Cyril Hanouna

Kelly Vedovelli profite actuellement d'un séjour au Moyen-Orient, à Bahreïn plus précisément. Et comme à son habitude, la belle chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) ne manque pas de dévoiler ses aventures sur Instagram. Elle a également profité d'un temps libre pour organiser une session de questions/réponses. L'occasion de répondre à une question qui brûle toutes les lèvres.

C'est en 2017 que Kelly Vedovelli a rejoint la bande de Touche pas à mon poste, en tant que Djette dans un premier temps. Puis, elle s'est fait une place de choix en tant que chroniqueuse. Son franc-parler et sa fraîcheur ont fait mouche. Ainsi, elle fait toujours partie de l'équipe de Cyril Hanouna actuellement. Très vite, la jeune femme de 32 ans - qui a récemment subi une opération - a découvert les joies mais aussi, les peines de la célébrité. Régulièrement, elle est la cible de critiques, sur son physique notamment. "Oh les grosses cuisses plein de gras, beerk", avait par exemple écrit un internaute en décembre dernier en commentaire d'une photo sur laquelle on pouvait découvrir un plan sur l'une de ses cuisses et de ses bras, alors qu'elle était en pleine séance de manucure. Des messages auxquels elle répond parfois de façon cash.

Une réponse attendue

Kelly Vedovelli doit aussi faire face à des rumeurs, sur sa vie privée notamment. Il se dit en effet qu'elle forme un couple avec Cyril Hanouna. Un ragot que les principaux intéressés n'avaient pas commenté jusqu'ici. Mais, lors de sa session de questions/réponses, un abonné a souhaité savoir si elle vivait bel et bien une histoire d'amour avec son patron. "Si ça permet d'apaiser votre âme à tous avec ce sujet : non", a-t-elle écrit dans un premier temps. Puis, elle a fait comprendre que ce n'est pas la première fois qu'on lui pose cette question personnelle. "Boring. Lâchez-moi la grappe lol. Je vous aime quand même", a-t-elle conclu sa publication.

Pour autant, Kelly Vedovelli a dévoilé à un autre abonné qu'elle ne recherchait pas l'amour. Ne souhaite-elle tout simplement pas se mettre en couple ou a-t-elle trouvé chaussure à son pied ? Pour l'heure, le mystère reste entier.