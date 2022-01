Kendall Jenner choisie pour incarner le nouveau visage de Messika

"Kendall Jenner incarne cette nouvelle génération d'icône de mode. Elle correspond à la philosophie Messika" : c'est par ces mots que la directrice artistique Valérie Messika a annoncé sa collaboration avec le mannequin pour incarner la nouvelle campagne de sa prestigieuse marque de joaillerie. Après Gigi Hadid, Kate Moss et Sylvia Hoaks entre autres, Valérie Messika a choisi de faire confiance à Kendall Jenner, comme une évidence : "Elle est à la fois une femme libre et confiante. Elle a un style affirmé tout en restant naturel". Valérie Messika a choisi le photographe australien Chris Colls pour immortaliser la beauté de l'alliance entre les bijoux Messika et Kendall Jenner sur la côte d'Azur : "Les photos fusionnent l'élan de la silhouette de Kendall Jenner et l'infini du paysage. Saisissant l'immensité de la mer rejoignant le ciel, chaque image est un manifeste de liberté". Tout ce que souhaitait Valérie Messika.

Miser sur Kendall Jenner pour incarner ces nouvelles créations n'est pas laissé au hasard : "Je vois en [elle] l'incarnation de la femme alpha : mystérieuse, libre et maîtresse de son destin. C'est aussi une femme forte et influente. Elle fait partie de ces tops 2.0, reflets de la nouvelle génération". Valérie Messika a, comme toujours, fait confiance à son instinct et elle a eu raison : "Notre égérie reflète la femme Messika. Elle est unique et a quelque chose à raconter par ses désirs, sa personnalité, son histoire... Elle véhicule un message. Mais par-dessus tout, elle doit incarner les valeurs qui sont chères à la maison".

Valérie Messika se réjouit de cette collaboration tout autant que sa nouvelle muse Kendall Jenner : "Je suis très heureuse d'avoir été choisie par Valérie Messika pour représenter sa nouvelle campagne. Ses bijoux m'ont toujours rappelé la beauté de Paris, si cher à mon coeur ! Durant le shooting, j'ai pu admirer tant de jolies pièces qui m'ont permis de redécouvrir le savoir-faire de la Maison, qui se retrouve dans le moindre détail".