Kendji Girac a "retravaillé son français" : son astuce pour découvrir et utiliser de "nouveaux mots"

Le 11 novembre dernier, Kendji Girac était de retour en musique avec la sortie de son nouvel album L'école de la vie. Il tourne aussi actuellement la nouvelle saison de The Voice Kids, avec Patrick Fiori, Nolwenn Leroy et Slimane. Pour l'occasion, le chanteur de 26 ans a accordé une interview à nos confrères de Télé Poche (édition du 9 janvier). L'occasion d'évoquer son rapport avec la langue française.

C'est lors de la saison 3 de The Voice, en 2014, que Kendji Girac est propulsé sous le feu des projecteurs. Très vite, le public et les coachs sont conquis. Il a remporté cette édition et a ensuite cartonné avec son single Color Gitano. Ainsi, il a dû accorder des interviews pour en faire la promotion et à l'époque, il n'a pas caché qu'il n'était pas du tout à l'aise avec la langue française. "Parfois, les journalistes utilisent des mots que je n'ai pas l'habitude d'entendre. C'est un peu compliqué pour moi. (...) Il y a des mots dans cette langue que je trouve très difficiles...", déclarait-il notamment à Télé Loisirs. Si c'était si difficile pour lui, c'est parce que chez lui, il parlait le catalan.

Je suis plus à l'aise pour parler en interview

Au fil des ans, le papa d'Eva (1 an et demi) a donc mis un point d'honneur à se perfectionner. Et il a réussi ! "Quand on n'arrive pas à dire des choses en parlant, on les dit mieux en chansons. Encore qu'aujourd'hui, je suis plus à l'aise pour parler en interview. J'ai retravaillé mon français. À la maison, je parlais catalan. À force de m'entraîner, j'ai perfectionné mon vocabulaire. J'ai encore un cahier où je note des mots nouveaux que je découvre ou que je n'employais pas à bon escient", a-t-il révélé à nos confrères de Télé Poche.

En chanson, dans son dernier opus, il a notamment parlé de moments qu'il a vécus, d'histoires d'amour ou de ce qu'il a appris grâce à la vie. Un album qui le reflète bien : "Il y a de l'amour, de chansons festives, des rendez-vous avec mes amis via les duos avec Vianney, Florent Pagny, Soprano ou Naps." Il y a aussi le titre en l'honneur de sa petite Eva, pour laquelle il "veut le meilleur". "Je veux qu'elle fasse les plus belles écoles pour qu'elle devienne une femme indépendante. Cette chanson, c'est un cadeau pour ma fille, mais je ne vais pas la surexposer", a conclu le compagnon de Soraya.