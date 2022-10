The Voice Kids : Deux coachs phares quittent le show, les remplaçants (très connus) révélés !

Samedi 8 octobre 2022, TF1 diffusait la grande finale de The Voice Kids. Et c'est finalement le jeune Raynaud, 11 ans et membre de l'équipe de Patrick Fiori, qui est ressorti vainqueur. Trois jours plus tard, le célèbre télé-crochet s'apprête à connaître un changement majeur. En effet, comme l'annonce la chaîne via un communiqué officiel ce mardi 11 octobre 2022, deux coachs du programme s'en vont pour laisser place à leurs successeurs.

Si Patrick Fiori et Kendji Girac rempileront la saison prochaine, ce ne sera pas le cas de Louane et Julien Doré. En effet, les deux chanteurs, très appréciés des téléspectateurs, quittent le show. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour les remplacer, la production a sorti les grands moyens. Le fidèle public de The Voice Kids retrouvera pour l'édition 2023 deux pointures de la chanson française : Nolwenn Leroy et Slimane ! Ils sont tous les deux issus de télé-crochets, puisqu'elle a remporté la Star Academy (saison 2, en 2002) et lui The Voice (saison 5, en 2016).

Deux nouvelles recrues qui connaissent bien la maison. Le grand acolyte de Vitaa y a d'abord été candidat, avant de finir grand gagnant de son édition. Mais ce n'est pas tout : Slimane a endossé le rôle de coach dans la version belge de The Voice, et a même remporté la toute première édition Kids en Belgique en 2020, une première dans le monde pour un ex-talent devenu coach. La jeune Océana a même depuis sorti son premier single baptisé Je chante, écrit et composé par Slimane. "Tellement heureux et fier... Hâte de partager cette aventure avec vous", lance alors le nouveau coach sur Instagram.