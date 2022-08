Kenza (Loft Story) séparée de Jean-Michel Maire : elle n'est pas tendre avec son ex !

Qui aurait pu croire que le grand séducteurJean-Michel Maire était sorti avec une ancienne candidate de Loft Story ? Non, il ne s'agit pas de Loana mais de Kenza, ancienne amoureuse d'Aziz qui était sortie après 3 semaines de jeu (l'ancienne candidate avait monté un plan avec Aziz pour tricher et remporter le jeu). Interrogée par Télé Loisirs dans L'interview sans filtre en 2017, la jeune femme née en Irak avait dévoilé les dessous de son histoire d'amour née en 2009 avec celui qui travaillait à l'époque comme grand reporter pour Le Figaro.

"On est restés six mois ensemble à peu près, ce n'est pas rien. On s'aimait beaucoup. (...) Comme beaucoup de couples, à un moment donné, on n'a pas pris la même direction. Après, il a fait de la télé, son visage a été connu du jour au lendemain donc forcément, son entourage a changé, son aura et sa personnalité ont aussi changé. C'est un homme public. Ça apporte un nouvel environnement, de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes." a-t-elle révélé.

Chroniqueur sur TPMP depuis le 1er avril 2010 , Jean Michel Maire amuse toujours son ex qui pense qu'il "joue très bien son rôle" et qu'il était très "intelligent" sur le petit écran. Plus du tout amoureuse de l'ancien journaliste, Kenza a également ajouté qu'elle le trouvait parfois un peu pataud sur C8. "Ce n'était pas un grand romantique, mais il n'était pas lourdingue comme il l'est parfois dans l'émission. Des fois, je le trouve un peu lourd." a-t-elle expliqué.

Depuis leur séparation, Kenza et Jean-Michel Maire ne sont pas devenus amis et n'ont plus aucun contact. Un ghosting intempestif de la part de l'acolyte de Cyril Hanouna ? Pas du tout ! Kenza est tout à fait à l'aise avec le fait de ne plus parler à Jean-Michel. "Je ne suis plus du tout son genre, tu sais. Et quand c'est terminé, c'est terminé. Je ne ressors pas avec mes ex en général." a-t-elle indiqué à propos de celui qui a affirmé avoir eu 1 042 conquêtes au cours de sa vie en 2018.