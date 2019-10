Kev Adams : Complice avec une star du X face à Kamel Ouali, lapin coquin

Kev Adams (28 ans) pris en flag' dans une soirée libertine à Paris ? Pas si vite ! L'humoriste français a été convié au 40e anniversaire de la société Dorcel à Paris. Organisé le 18 octobre 2019 au Pavillon d'Armenonville, ce bal masqué sensuel a permis de découvrir l'ex d'Iris Mittenaere dans les bras d'Anna Polina. Star du X, la jeune femme russe n'a pas manqué de succomber au charme du jeune frenchie. L'acteur du film Love Addict a même eu droit à son petit bisou (sur la joue, bien sûr).

Un peu plus loin, une personnalité du PAF bien connue pour son amour des femmes : Jean-Michel Maire. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste avait sorti pour l'occasion sa plus belle chemise rouge en satin. Pour peaufiner son look (et faire craquer toutes les jeunes femmes présentes), l'acolyte de Cyril Hanouna a dégainé ses lunettes de soleil assorties. Très à son aise, le journaliste a même posé en compagnie d'un invité déguisé en indien façon YMCA.

En présence de Marc Dorcel et de son fils Grégory, cette soirée a réuni toutes sortes d'invités tous plus étonnants les uns que les autres. Gorilles, égyptiens, centurions, courtisanes ou fanas des costumes SM, les convives ont joué le jeu et ont sorti des déguisements parfaits pour l'occasion. Derrière les décorations dorées ambiance rococo, la danseur et chorégraphe Kamel Ouali a été aperçu lui-aussi à cet événement pas comme les autres. Habillé en lapin coquin, il a osé le masque XXL (et passerait presque incognito). Une soirée placée sous le signe du sensuel qui restera sûrement gravée dans les mémoires de tous les invités.