Kev Adams : Survolté non loin de Joyce Jonathan et du petit-fils d'une star de la musique

Après une édition à distance en raison du contexte sanitaire, le nouveau gala de l'association Princesse Margot, qui célèbre ses dix années d'existence, s'est déroulé en grande pompe ce 15 novembre 2022 dans le cadre chic de l'hôtel Inter Continental à Paris. De nombreuses personnalités ont répondu présentes, en premier lieu l'enthousiaste parrain Kev Adams, qui a pu retrouver son grand copain Franck Dubosc. Malgré sa blessure à la jambe, l'acteur-réalisateur était là, posant avec sa chère Danièle.

Cet événement était organisé par l'agence Sandra and Co de l'experte en événementiel Sandra Sisley, également connue pour être l'épouse de Tomer. C'est un gala de charité, en collaboration également avec l'agence Hello, pour l'association qui lutte contre les cancers pédiatriques fondé par Muriel Hattab en 2012 en souvenir de sa fille, Margot. Christophe Beaugrand, touché par le combat de Muriel a animé avec beaucoup d'amour la soirée. Elle a démarré avec l'émouvant discours de Marlène Schiappa, secrétaire d'état chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, au coeur de la magnifique salle de réception de l'hôte.

Beaucoup de personnalités se sont également déplacées pour soutenir cette cause : les comédiennes Joséphine Drai Reem Kherici et Charlotte Gabris, Karima Charni de retour dans la Star academy, les artistes peintres Zara Boutayeb et Paco Winter, Daniela Lumbroso, Lilou Fogli, ou encore Candice Mahout.

Un objectif capital

Devant sa chère maman invitée, Nathalie Smadja, Kev Adams a pris le micro pour exprimer son investissement profond aux côtés de Muriel Hattab et de tous les enfants malades, faisant décoller les ventes d'enveloppes pour récolter des dons afin de pouvoir réaliser une maison de parents, la "Marg'home".

L'artiste et chanteur Symon, petit-fils d'Enrico Macias, a fait également sensation avec son titre Paris, Joyce Jonathan s'est ensuite mis au piano pour interpréter Les filles d'aujourd'hui entourée par la majorité des convives, sortis de table pour se rassembler autour d'elle. Le chanteur Philippe Kelly et Tom Lebb se sont unis pour jouer Talkin bout' a revolution de Tracy Chapman, repris par la foule... Et enfin pour clôturer cette soirée magique, tous les bénévoles sont montés sur scène au milieu de Christophe Beaugrand en donnant "rendez-vous dans 10 ans" pour paraphraser Patrick Bruel à tous ceux qui sont sensibles à cette lutte.