Enrico Macias : Son séduisant petit-fils Symon, un "lover" qui fait craquer les filles !

Symon, le petit-fils d'Enrico Macias, sort cette année son premier album intitulé Comme tout le monde. Il a fait quelques confidences pour l'occasion au magazine Gala. Il a évoqué ses envies de musique et comment son grand-père l'a aidé mais aussi sa vie intime, chamboulée par l'arrivée de fans...

Passionné de guitare dans son adolescence, Symon en jouait surtout dans sa chambre mais avec une idée en tête "impressionner les potes et les filles à l'école". Jamais il n'envisageait sérieusement de faire de la musique son métier. D'ailleurs, pour rassurer sa mère, Jocya, le jeune homme s'est forcé à faire des études supérieures malgré le manque de passion, en droit et histoire de l'art. "J'arrêtais à chaque fois. J'étais déprimé. Je voyais mes potes commencer à trouver leur voie, moi, je ne savais pas où j'allais. Sentimentalement non plus ça n'allait pas", dit-il à Gala. Un flou personnel et professionnel qui, heureusement, ne durera pas indéfiniment...

D'un point de vue pro, Symon peut alors compter sur Enrico Macias. Lors d'une tournée du chanteur aux soucis judiciaires au Canada, le jeune homme accompagne son illustre grand-père et monte sur scène à son invitation à ses côtés pour un duo. C'est le déclic : la musique sera finalement son phare dans la nuit. "J'avais tenté de faire autre chose, de prendre un chemin différent, en vain, ma place était là, je l'ai compris immédiatement", assure-t-il avec le recul.

Il écrit des chansons, trouve des collaborateurs artistiques et se lance, d'abord avec un EP puis, désormais, un album de 11 titres. "L'heure est aux premiers autographes dans la rue. Les filles s'emballent. Ont envie de consoler celui qui chante si bien la rupture, le mal comme la soif d'amour. Attention, lover ! Mais attention, lover au coeur pris depuis quelques mois... Tant pis pour les filles !", précisent nos confrères. C'est donc comblée dans sa vie amoureuse et dans sa carrière que Symon affronte aujourd'hui la vie. Souhaitons-lui d'avoir autant de succès qu'Enrico !

