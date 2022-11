Franck Dubosc, le pied amoché : l'acteur galère en béquilles, sa femme à la rescousse !

En voilà un qui s'est fait un gros bobo ! Et pour autant, Franck Dubosc n'a pas fait une croix sur son agenda. Le 14 novembre 2022, le comédien et humoriste s'est rendu, comme il l'avait prévu, au dîner de charité Breitling, à la Samaritaine de Paris, organisé pour L'Association Premiers de Cordée. Grâce aux fonds qu'il récolte, cet organisme propose des animations sportives aux enfants hospitalisés et initie un maximum d'enfants malades et/ou en situation de handicap à la pratique sportive.

Je me suis écrasé comme une merde

C'est avec le sourire, mais le pied maintenu par une imposante attelle, que Franck Dubosc, 59 ans, s'est rendu dans le 1er arrondissement de Paris... en se déplaçant à l'aide de béquilles, et à l'aide de son épouse Danièle. Un peu plus tôt, dans la journée, l'acteur expliquait déjà sur les réseaux sociaux qu'il avait été victime d'un petit accident professionnel et qu'il aurait quelques soucis de mobilité ces prochains jours. "Je me suis fait une grosse grosse entorse, révélait-il sur son compte Instagram, pour rassurer tout le monde. Je me suis écrasé comme une merde. J'ai trébuché sur un filin en faisant une cascade. Je vous remercie pour tous ces beaux petits messages." Fort heureusement, Franck Dubosc a été pris en charge rapidement. Il est même retourné à l'hôpital, le lendemain du dîner Breitling, en fauteuil roulant. Pour être sûr de pouvoir profiter de la fête, le comédien était, toutefois, bien entouré.