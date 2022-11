Philippe Lacheau avec Elodie Fontan pour une chic soirée : il retrouve son ex Reem Kherici, avec son mari

Avant de connaître Elodie Fontan et d'entamer une romance avec la comédienne, Philippe Lacheau, pilier de La Bande à Fifi, a partagé la vie de Reem Kherici, elle aussi membre de la troupe. Les ex s'étaient mis ensemble en 2004 et avaient collaboré à plusieurs reprises. Mais contrairement à d'autres, leur rupture n'a pas été un frein à leur amitié. Malgré leur séparation, Reem Kherici et Philippe Lacheau sont restés en très bons termes. En témoignent les films qu'ils ont tournés ensemble depuis et leurs retrouvailles toujours chaleureuses avec leurs partenaires respectifs.

Ce lundi 14 novembre, plusieurs personnalités, dont une grande partie de La Bande à Fifi justement, se sont rendues à la Samaritaine, en plein coeur de Paris, pour une soirée caritative organisée par la marque de montres Breitling. Le but ? Récolter des fonds afin de venir en aide à l'association Premiers de cordée, favorisant la pratique du sport chez les enfants malades, hospitalisés et handicapés. Cette soirée, Julien Arruti et sa chérie Aurélie ainsi que Philippe Lacheau et sa compagne Elodie Fontan y ont assisté. Ils ont ainsi croisé Reem Kherici et son mari Gilles Lemaire et ont même pris plusieurs photos côte à côte et tout sourire lors de l'événement.

Reem et Philippe, amis pour la vie

Si Reem Kherici et Philippe Lacheau s'entendent aussi bien, c'est parce que la bienveillance a toujours fait partie de leur relation, ensemble ou pas. Reem Kherici s'est d'ailleurs confiée à plusieurs reprises sur la façon dont ils avaient géré leur rupture et gardé les liens indéfectibles. "Je pars du principe que, quand on a aimé une personne, que l'on a des souvenirs, qu'il n'y a pas eu tromperie, se fâcher est violent. Alors c'est vrai que je reste très proche de Philippe ou d'autres ex. Je les aime profondément", partageait-elle dans une interview à accordée à nos confrères de Closer en 2017.

En "bonne camarade", Reem Kherici est donc restée proche de Philippe Lacheau, même si tous deux ont refait leur vie. La comédienne a épousé l'acteur Gilles Lemaire, avec qui elle a eu un petit garçon en juin 2019. La même année, Philippe Lacheau, en couple avec Elodie Fontan depuis 2015, est lui aussi devenu papa pour la première fois d'un garçon prénommé Raphaël. Des pages donc tournées dans le plus grand bonheur.