Kev Adams très affecté par la mort de Marianne Garcia : mots bouleversants pour une "actrice hors norme"

Et elle avait expliqué devoir cette nouvelle passion à son mari, avec qui elle vivait une relation toute particulière : "Je me suis mariée un peu par obligation... Il ne faut pas avoir peur des mots. Mais au fil des années, cet homme m'a donné la vie. Ça me fait chier de dire ça parce qu'il m'entend !... Mais, le jour où l'un ou l'autre partira, je pense que l'autre ne va pas rester longtemps." On espère que des étoiles, elle continuera de veiller sur lui, désormais...