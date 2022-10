Kevin de Bruyne en famille pour le Ballon d'Or : ses enfants, de sacrées petites têtes blondes très craquantes !

Soirée de rêve hier soir à Paris où le gratin du football mondial était réuni pour la fameuse cérémonie du Ballon d'Or. Un évènement très attendu par tous les amoureux de sport, qui voulaient savoir qui serait couronné meilleur joueur de la saison. Cette année, le suspense n'était pas vraiment au rendez-vous tant Karim Benzema a survolé la saison et est très vite apparu comme le grandissime favori. C'est donc tout naturellement qu'il est monté sur la scène du théâtre du Châtelet pour y recevoir son prix, sous les yeux de son fils Ibrahim et de toute sa famille.

Auteur d'un long et beau discours, le Français n'a pourtant pas épargné son sélectionneur lors d'une séquence qui a pas mal fait parler. Derrière Karim Benzema dans le classement, on retrouve le Sénégalais Sadio Mané et sur la troisième marche, on retrouve le Belge Kevin de Bruyne. Un joueur qui fait le bonheur de Manchester City depuis plus de sept ans maintenant et que beaucoup considèrent comme le meilleur milieu de terrain du monde. Hier soir, il n'était pas venu seul à Paris puisqu'il était accompagné de sa femme Michèle Lacroix et de leurs enfants. La petite famille a pris la pose devant les photographes sur le tapis rouge (les photos sont à retrouver dans le diaporama) pour une séquence très mignonne.

Fière est un mot trop faible pour exprimer ce que je ressens pour toi Kevin

En couple depuis 2014 avec la superbe brune, Kevin de Bruyne l'a épousée en juin 2017 et ensemble ils ont 3 enfants, dont deux étaient présents hier soir avec eux. Deux adorables petits blonds qui ressemblent déjà beaucoup à leurs parents. Sur son compte Instagram, Michèle Lacroix a publié d'autres photos de cette belle soirée en famille et elle a également eu une belle pensée pour son mari. "Quelle soirée... Fière est un mot trop faible pour exprimer ce que je ressens pour toi Kevin. On sera toujours dans ton équipe. Nous t'aimons", écrit la Belge, suivie par plus de 355 000 abonnés sur Instagram.