Kevin Hart : Après l'effroyable accident de voiture, il peut remarcher

Après le drame survenu la nuit du 1er septembre 2019 à Los Angeles, Kevin Hart est sorti d'affaire. Complètement détruit, le véhicule dans lequel se trouvait l'acteur américain, Jared Black et sa femme Rebecca Brosterman (coach sportive de stars) est une véritable épave. Simple passager lors de l'accident, Kevin Hart était conduit par son ami de 28 ans (le producteur Jared Black) qui aurait perdu le contrôle du véhicule au niveau de Mulholland Highway à Malibu Hills. La voiture a ensuite fait une chute dans un ravin d'environ trois mètres de profondeur.

Selon TMZ, l'humoriste souffre de trois fractures : deux sur la cage thoracique et une aux lombaires. Quelques jours après l'accident, la femme de l'acteur (Eniko Hart) donnait des nouvelles rassurantes : "Tout va rentrer dans l'ordre. Il va bien, tout le monde va bien. Dieu merci. Il va bien, il s'est réveillé". Elle indiquait également que l'acteur de Jumanji était contraint de prendre une forte dose de médicaments pour calmer ses douleurs atroces.

Selon Page Six, l'acteur de 40 ans devra peut-être être opéré mais est déjà "capable de marcher et de bouger les extrémités." Papa de trois enfants, Heaven (née en 2005), Hendrix Hart (né en 2007) et Kenzo Kash (né en 2017), l'acteur va devoir suivre de longs mois de rééducation avant d'être parfaitement rétabli. Très inquiet, son fidèle ami Dwayne Johnson a écourté sa lune de miel avec Lauren Hashian pour être à son chevet.

Le véhicule impliqué dans cet accident appartenait à Kevin Hart. C'était même un cadeau qu'il s'était fait pour son 40e anniversaire. Mauvais présage, il lui avait donné le nom de "Menace".