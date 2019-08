Kevin Spacey : Apparition surprise à Rome, après deux ans de silence

Il n'était pas apparu publiquement depuis deux ans. Le 2 août 2019 à Rome, Kevin Spacey est sorti de son silence le temps d'un poème. Comme l'a rapporté le journal La Repubblica, c'est devant "une poignée de spectateurs" que l'acteur américain a effectué une lecture du texte Le Boxeur en présence de son auteur, le poète italien contemporain Gabriele Tinti.

Aussi bien devant le Palais Massimo qu'à côté d'une statue en bronze baptisée Le Boxeur des Thermes, la star américaine de 60 ans a prêté sa voix pour donner vie au poème racontant la gloire oubliée d'un boxeur battu : "Plus vous êtes blessé, plus vous êtes grand. Et plus vous êtes vide, a-t-il notamment récité. Ils m'ont utilisé pour leur divertissement, se sont nourris de mauvaises choses. La vie était finie durant un instant."