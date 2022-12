Keylor Navas : La star du PSG rentré de vacances avec de nombreux kilos en trop ? La réponse cash de sa femme

C'est souvent la peur des clubs, qui attendent avec impatience mais également une pointe d'appréhension, le retour de leurs joueurs après les vacances de Noël, en espérant qu'ils n'aient pas trop exagéré sur les bonnes choses. Les footballeurs sont des athlètes de très haut niveau et la plupart d'entre eux font très attention à leur hygiène de vie, même pendant les périodes de vacances, mais les mauvaises surprises peuvent arriver. C'est ce que plusieurs personnes ont pu croire en voyant débarquer Keylor Navas, le gardien de but costaricien, de retour à l'entraînement du Paris Saint-Germain cette semaine. Une photo de lui, le visage légèrement plus bouffi que d'habitude, a déclenché un gros buzz sur les réseaux sociaux.

Heureusement pour lui, Keylor Navas peut compter sur le soutien indéfectible de sa femme, Andrea Salas, avec qui il est marié depuis juin 2015. La mère de trois enfants a décidé de réagir aux accusations en publiant une photo sur laquelle on peut voir son mari torse-nu et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble en parfaite forme ! Abdos saillants et corps irréprochable, celui que l'on surnomme "San Keylor" va faire taire toutes les rumeurs avec ce cliché. "Bonne nuit", écrit simplement la femme de 38 ans, suivie par près de 330 000 abonnés sur Instagram et que l'on voit en robe de nuit au côté du coéquipier de Kylian Mbappé.