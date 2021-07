Kim Glow s'en prend à Emmanuel Macron : grosse colère et nouveau post polémique

De toute façon, même si elle le voulait, Kim Glow ne pourrait pas se rendre ni dans un restaurant, ni au cinéma, ni en discothèque puisqu'elle a fait le choix de ne pas se faire vacciner. En effet, sur ce sujet, elle a un point de vue très tranché. En novembre 2020 elle avait notamment déconseillé à ses followers de se faire vacciner : "Je vous jure que c'est vrai, renseignez-vous, on aura plus de liberté, on va tous être pucés, mais pas une puce de chien ou chat qu'on peut retirer... Non. Des nanoparticules ce sera. On ne pourra pas les retirer"

L'ex starlette qui s'est présentée aux prochaines élections présidentielles avait aussi avancé que l'épidémie de coronavirus n'avait qu'un but : contrôler les populations. "C'est une guerre, ni vue, ni connue. Ils se sont gavés. Les plus vieux, ils partent plus rapidement. Ils ont ce qu'ils veulent. C'est incroyable. Sous notre nez, sous nos yeux", avait-elle déclaré. No comment...