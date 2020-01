Kim Glow, une photo choque : elle réagit et dévoile un montage

L'ancienne candidate des Marseillais ne pensait probablement pas que l'une de ses photos Instagram ferait autant parler. Le 28 janvier 2019, Kim Glow a mis en ligne un cliché sur lequel elle apparaissait assise sur une chaise, vêtue d'une combinaison Louis Vuitton. Et nombreux sont les internautes à lui avoir reproché d'avoir abusé de la chirurgie esthétique après s'être attardés sur son visage. Mercredi 29 janvier, la jeune femme de 28 ans a donc pris la parole sur le réseau social afin de se défendre.

Kim Glow a dévoilé un montage photo sur lequel on découvre la photo postée mercredi dernier avant et après Photoshop. "NON JE N'AI PAS REFAIT MON VISAGE", a-t-elle tout d'abord écrit en lettres capitales afin que personne ne loupe cette information. L'ancienne meilleure amie de Shanna Kress a poursuivi : "C'est juste une photo, ça ne sert à rien de décharger votre haine, la seule explication, c'est que, en vrai, je n'aime pas passer deux heures à me maquiller, donc j'ai essayé avec Photoshop comme beaucoup le font, seulement vous ne le savez pas parce que c'est leur choix. Certains n'ont pas envie d'avouer, moi je n'en ai absolument rien à faire donc voilà la vérité et alors ? Certains feraient bien de balayer devant leur porte au lieu de toujours critiquer comme si leur vie était parfaite."

Kim Glow a ensuite regretté que la majorité des commentaires postés sur sa première photo soient négatifs. "Que Dieu vous bénisse quand même", a-t-elle conclu.