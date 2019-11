Kim Kardashian a six orteils ? Ses followers sont estomaqués

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont en contact direct avec leurs fans. À cause d'eux, elles sont plus exposées aux polémiques, aux critiques et moqueries des internautes. Kim Kardashian en fait à nouveau l'expérience : les utilisateurs de Twitter la soupçonnent d'avoir six orteils.

Kim Kardashian est régulièrement soupçonnée de retoucher ses photos avant de les publier sur les réseaux sociaux, des modifications parfois flagrantes dont les internautes aiment se moquer. Cette semaine, ils ont à nouveau déferlé dans ses mentions sur Twitter.

Lundi 18 novembre 2019, la superstar de 39 ans et épouse de Kanye West y a publié des photos d'elle assistant aux American Influencer Awards.