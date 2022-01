Kim Kardashian abuse des retouches : ses fans se moquent, elle supprime tout

Kim Kardashian n'est pas du genre à délaisser sa communauté sur les réseaux sociaux. L'ex-femme de Kanye West a fait de son corps une marque de fabrique. Tous les moyens sont donc bons pour le montrer à tout-va sur la Toile. Ses apparitions sont applaudies et nombreuses sont les femmes à imiter son style (n'est-ce pas Julia Fox ?). Mais après être montée très haut dans l'estime de ses plus grands fans, Kim Kardashian en est redescendue aussi sec. En vacances sur une île paradisiaque, la nouvelle chérie de Pete Davidson a pris la pose dans maillot de bain noir et un t shirt moulant à manches longues pour mettre en valeur ses formes. De face, de dos ou de profil, les abonnés en ont pris plein les yeux. Mais en y regardant d'un peu plus près, les internautes ont constaté que Kim Kardashian avait trop forcé sur son logiciel retouche. Sur un cliché posté par la brune et que le DailyMail a eu la bonne idée d'immortaliser, son genou était beaucoup trop fin par rapport au reste de sa jambe. En découvrant ce détail flagrant, les internautes n'ont pas manqué de se moquer de la reine d'Instagram et apparemment, ça ne lui a pas plu.

En constatant les vives réactions qu'ont suscitées son post, Kim Kardashian s'est empressée de le supprimer. Mais pour mieux le faire revenir derrière. Quelque temps après avoir enlevé les clichés d'elle à la plage, la mère de North, Saint, Chicago et Psalm les a repostés, en prenant soin de ne pas mettre celui qui a tant fait parler. Manque de chance, certains l'ont aussi remarqué et l'ont fait savoir dans les commentaires. Ces nouvelles critiques, contrairement aux précédentes, lui ont fait une belle jambe (pas comme son faux genou photoshopé).

Ce n'est pas la première fois que Kim Kardashian commet des bourdes en la matière. Une autre photo d'elle sur la plage a été le centre de l'attention. En effet, son pied droit présentait quatre doigts au lieu de cinq. Sur une autre où elle posait avec sa soeur Kylie Jenner , elle en avait même six. Ces petits couacs dans sa carrière de stars des réseaux sociaux ne lui ont apparemment pas servi de leçon...