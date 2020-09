Kim Kardashian accouche de Kylie Jenner dans un clip de Kanye West

Kim Kardashian et Kylie Jenner sont deux des stars les plus sexy de la planète ! Elles consolident leur statut sur les réseaux sociaux, ainsi que dans un clip de rap qui n'était jamais sorti. Pour Tyga et son mari Kanye West, Kim Kardashian mimait un accouchement et donnait naissance... à sa plus jeune soeur.

"J'ai réalisé ça il y a trois ans. Personne ne l'a jamais vu avant", écrit Eli Russell Linnetz sur Instagram. Le photographe et vidéaste y a publié son clip illustrant la chanson Feel Me, de Tyga et Kanye West. Kim Kardashian, l'épouse de Kanye, et Kylie Jenner, ex-petite amie de Tyga, en sont les figurantes stars. Les deux bombes enchaînent les poses en petites tenues (Kim porte son fameux string Gucci) et exécutent un imparable numéro de charme.

À la fin de vidéo, Kim Kardashian est filmée assise sur le postérieur en position d'accouchement. Sa petite soeur Kylie Jenner apparaît progressivement, semblant sortir de son entrejambe. Cette séquence est une possible métaphore sur l'influence de Kim sur la jeune bombe de 23 ans.