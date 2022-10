Kim Kardashian : Avec quelle soeur s'entend-elle le mieux, selon leurs signes astrologiques... Grosse surprise !

Ce vendredi 21 octobre, Kim Kardashian fête ses 42 ans. Native du signe de la Balance, cela confère à la star américaine un côté mystérieux et inaccessible, qu'elle aime cultiver. Après les Gémeaux, elle est deuxième signe double du zodiaque, ce qui révèle chez elle quelques paradoxes. Forte d'un sens maternel puissant, elle ne peut s'imaginer une vie sans avoir d'enfants, ce qui correspond bien à cette mère de quatre enfants, North, Chicago, Psalm et Saint. Et elle est très proche de sa famille. Mais du coup, selon les signes astrologiques, avec laquelle de ses soeurs Kim Kardashian s'entend-elle le mieux ? Révélation surprenante.

Eh bien c'est avec Kendall Jenner que la relation matche le plus. En effet, la soeur aînée de Kylie Jenner est native du signe du Scorpion et entre ce signe d'Eau et celui de la Balance, tout est en parfaite harmonie. L'amitié entre le Balance et le Scorpion se noue très facilement. Et il ne semble exister aucun élément susceptible de faire naître un quelconque conflit entre ces deux signes. Entre ces deux bavards, aucun secret. Et le temps semble passer à toute vitesse. Une surprise oui, mais finalement pas tant que ça...

Relation fusionnelle avec autre un Scorpion de la famille

On sait que Kendall Jenner n'est pas la soeur préférée de Kim Kardashian, qui avait révélé que même si cela changeait souvent au fil du temps la dernière en date semblait être Khloé, à en croire les confidences de l'ex-épouse de Kanye West. Mais c'est probablement aussi pour une raison d'âge. En effet, Kendall n'a que 26 ans et est de ce fait plus proche de Kylie Jenner, de deux ans sa cadette, comme elle l'avait par ailleurs révélé. Mais sur le plan astrologique un autre Scorpion de la famille Kardashian prouve bien à quel point l'entente avec la Balance Kim est forte... Il s'agit de Kris Jenner. Ce n'est un secret pour (presque) personne que Kim Kardashian est en effet une des premières à avoir fait la fierté de sa mère. Et par le passé, elle a plus d'une fois affirmé que celle-ci était sa fille préférée.