"Ridicule" : Kim Kardashian tellement serrée dans sa robe qu'elle n'arrive pas à marcher...

J'ai changé mon mode de vie

Pourtant, elle avait fait le nécessaire pour éviter ce genre de réflexions. En effet, l'ex-femme de Kanye West, avec qui elle est maman de quatre enfants (North, née le 15 juin 2013, Saint, né le 5 décembre 2015, et Chicago, née le 15 janvier 2018 par mère porteuse comme Psalm, né le 10 mai 2019), avait suivi un régime très strict pendant trois semaines spécialement pour l'occasion. "Je n'ai pas mangé de glucides ni de sucre depuis environ trois semaines, que des légumes et les protéines les plus propres" avait-elle déclaré pour Vogue.

"D'ailleurs ça m'a permis d'en apprendre plus sur mon mode de vie et ma santé. Depuis, j'ai continué à manger sainement et j'ai perdu 9 kilos. Je n'essaie pas de perdre plus de poids, mais j'ai plus d'énergie qu'avant. Je mange beaucoup moins de sucre et de malbouffe. En fait, j'ai juste complètement changé mon mode de vie" avait-elle ajouté en juin dernier dans l'émission Today Show. Depuis cette fulgurante perte de poids, ses fans sont très inquiets et craignent des problèmes de santé importants pour la star.