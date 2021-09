Kim Kardashian cagoulée façon dominatrice sado maso : son look 100% cuir surprend

Kim Kardashian a dû quitter Los Angeles pour rejoindre New York alors que son fils aîné, Saint, s'est cassé le bras en début de semaine. Pour l'heure, on ne sait pas ce qui a causé une telle fracture chez ce petit garçon de 5 ans. "Qui a le plus pleuré aujourd'hui ? Mon bébé a le bras cassé à plusieurs endroits. Je ne vais pas bien. Pauvre bébé", a écrit Kim Kardashian il y a quelques jours en story Instagram, partageant des photos du bras plâtré de son fils.

Saint West a eu une année particulièrement difficile, entre le divorce de ses parents, la candidature désastreuse de son père à l'élection présidentielle américaine, et son test positif à la Covid-19 en mai dernier. Récemment, lui et ses frères et soeurs North, Chicago et Psalm ont été conviés aux listening parties de Donda, où ils ont pu voir leur père s'immoler, s'envoler dans un faisceau lumineux ou encore, ses parents se remarier.