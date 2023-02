Kim Kardashian coincée dans une robe trop moulante, elle se fait griller en pleine galère dans une escalier !

J'espère que mes enfants voudront la porter un jour

Il s'agissait, à l'origine, d'une longue robe qu'elle a décidé de diviser en deux, obtenant ainsi un soutien-gorge et une jupe taille haute. Kim Kardashian a également fait fabriquer un mini-sac assorti à sa tenue, et a fait faire d'autres versions de cet adorable accessoire pour ses deux filles. Elle espère bien, d'ailleurs, que North West, 9 ans et Chicago, 5 ans, piocheront plus tard dans ses placards... et notamment cette toilette Dolce & Gabbana, malgré le fait qu'elle soit relativement impraticable.