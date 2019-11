Kim Kardashian : Elle se reprend en main après avoir pris 8 kilos !

Alors que s'achève le week-end d'Halloween accompagné de son incontournable lot de sucreries, Kim Kardashian a raccroché ses costumes et elle est de retour à la salle de sport. Et avec un objectif de taille ! Avec l'aide de sa coach Melissa Alcantara, elle veut retrouver sa ligne avant ses 40 ans qu'elle célébrera le 21 octobre 2020. Car même Kim Kardashian n'est qu'une mortelle et, comme toutes les femmes, parfois, elle grossit.

Dans une story postée sur Instagram samedi, la star multimillionnaire partageait sa récente prise de poids avec ses fans. "Donc nous nous entraînons avant de dîner, ce que je n'avais jamais fait avec elle, dit-elle en dirigeant la caméra vers Melissa. Eh oui, parfois, on glisse et, parfois, il faut se relever. Et cette fois, c'est une fois où j'ai glissé. J'ai dû prendre 8 kilos en un an ou un an et demi."

Mais l'étudiante en droit à une idée en tête : retrouver sa ligne pour ses 40 ans qu'elle fêtera dans un an. "Pour me sentir bien, je veux juste me fixer un bel objectif, mais ça veut dire qu'il me faut faire du sport quoi qu'il arrive."

Cet été, Kim Kardashian avait entamé un régime vegan pour pouvoir porter confortablement sa déjà iconique robe Thierry Mugler au Met Gala. Elle affichait une taille minuscule pour fouler le tapis rouge.

L'année dernière, elle s'était confiée sur sa perte de poids à E! News. "J'ai perdu 9 kilos et j'en suis très fière. J'ai toujours pesé 63 kilos et maintenant, j'en fais 54. Je me sens très bien."

Pour le moment, Kim Kardashian tient ses bonnes résolutions : après une session de sport le samedi soir, elle était de retour à la salle dès le dimanche matin.