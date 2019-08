Kim Kardashian : En jogging et sans maquillage pour un dîner en amoureux

"Toutes les bonnes choses ont une fin", dit le dicton. Kim Kardashian en a fait la triste expérience : la superstar est rentrée de vacances en famille au Japon, mais continue tout de même de prendre du bon temps près de chez elle, en jogging et sans maquillage !

Dimanche 18 août 2019, Kim Kardashian a été aperçue en compagnie de son mari, Kanye West. Le couple avait laissé ses quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm West, 6 ans, 3 ans, 20 mois et 3 mois) aux bons soins de leurs nounous pour un dîner en amoureux au restaurant Bungalow, à Santa Monica. Kim et Kanye ont été photographiés à leur sortie de l'établissement, un départ relativement discret, en voiture Maybach argentée.

Pour ce rendez-vous en tête à tête, Kim et Kanye s'étaient gardés de sortir le grand jeu ! Tous les deux portaient des tenues décontractées, composées de pulls à capuches, de joggings et de baskets. Le visage non maquillé, madame Kardashian West a inévitablement créé la surprise.

Et pour cause ! Sur les réseaux sociaux, la bombe de 28 ans multiplie les publications consacrées au lancement des nouveaux parfums de sa marque, KKW Fragrance, sur lesquelles elle apparaît très apprêtée.

Elle y a également partagé de superbes photos souvenirs de ses vacances au Japon.