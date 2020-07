Kim Kardashian : En rousse, elle détonne et surpasse Kylie Jenner

En dehors de ce changement capillaire notable, Kim Kardashian s'est également fait remarquer en dépassant sa soeur Kylie Jenner dans le domaine financier. En effet, la maman de North, Saint, Psalm et Chicago vient de signer un accord avec la société Coty Inc., leur cédant une part de 20% de sa société. Cette opération aurait rapporté près de 200 millions de dollars à la businesswoman de 39 ans, ce qui lui aurait permis de devenir milliardaire.

La marque de maquillage KKW aurait ainsi été évaluée à près de 1 milliard de dollars, surpassant ainsi la fortune de la maman de Stormi (actuellement en pleine polémique depuis que Forbes lui a retiré son titre de plus jeune milliardaire de l'histoire). Très fier de sa femme, Kanye a félicité Kim sur Instagram en écrivant : "Je suis tellement fier que ma magnifique femme Kim Kardashian West soit devenue officiellement milliardaire. Tu as enduré les pires épreuves et maintenant, Dieu brille sur toi et notre famille. Tellement béni que ce soit notre vie. On t'aime tellement."