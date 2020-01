Kim Kardashian enfant : sa fille North est son sosie au même âge !

Au quotidien, les fans de Kim Kardashian peuvent suivre de près sa vie de famille avec Kanye West et leurs quatre enfants, North, Saint (4 ans), Chicago (1 an) et Psalm (7 mois). Le 28 décembre dernier, la gourou beauté avait partagé un tendre cliché montrant son aînée donnant le biberon au cadet de la tribu. Une jolie photo qui n'a malgré tout pas suffi à empêcher Kylie Jenner de la dépasser en nombre d'abonnés sur Instagram : vendredi, la cadette des Kardashian Jenner a en effet atteint les 156 millions de fans sur le réseau social, tandis que Kim affiche un score de 155 millions. Qu'est-ce-qu'un petit million après tout...