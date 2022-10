Kim Kardashian et Hailey Bieber super lookées pour une marque de joaillerie, un duo très complice

Attention les yeux ! Les éblouissantes Kim Kardashian et Hailey Bieber étaient sur leurs 31 ce mercredi 26 octobre à West Hollywood à l'occasion d'un dîner VIP, organisé dans le but de célébrer le lancement de la nouvelle collection de Tiffany & Co, intitulée Tiffany Lock. L'occasion pour les deux férues de mode de se dévoiler dans leurs plus belles tenues, en y ajoutant chacune un accessoire de la marque à l'honneur pour cette grande soirée.

Ainsi, la star de télé-réalité, accompagnée de sa mère Kris Jenner et de son chéri Corey Gamble, s'est vêtue tout en noir avec un top, un long manteau (visiblement en fausse fourrure), un pantalon en cuir et des cuissardes. Sa récente perte de poids était alors à nouveau très perceptible. Mais la pièce-maîtresse de son accoutrement était bien évidemment son accessoire Tiffany & Co, en l'occurrence un magnifique collier en argent et en forme de serpent, de la créatrice Elsa Peretti.

De son côté, Hailey Bieber était en sous-vêtements apparents, ce qui rappelle notamment la tenue de Kim Kardashian portée le 21 octobre dernier pour ses 42 ans. La femme de Justin Bieber arborait une robe noire complètement transparente, dévoilant ainsi sa sublime silhouette de mannequin et retenant l'attention des photographes. Elle portait elle aussi un ravissant collier signé Tiffany & Co, mais le sien était en or.

Soudées contre la même personne

À noter que les deux stars ont pris la pose ensemble, en photo. Une complicité pas si anodine, car si cela n'est pas la première fois qu'elles se retrouvent dans une soirée commune et qu'elles semblent d'ailleurs nouer une certaine amitié, ce rapprochement survient peu de temps après l'accrochage entre Hailey et le rappeur Kanye-West, ex-mari de Kim Kardashian et avec qui il ne s'entend pas très bien (ils sont parents ensemble de North, Saint, Chicago et Psalm).

En effet, comme le rappelle le Daily Mail, Hailey Bieber avait récemment exprimé son soutien à la rédactrice en chef de Vogue, Gabriella Karefa-Johnson, qui avait publiquement fustigé les vêtements White Lives Matter du rappeur. Ce dernier avait rétorqué en se moquant du nez de la jeune femme, alors que celle-ci a toujours nié avoir eu recours à de la chirurgie esthétique.

Justin Bieber aurait notamment rompu son amitié avec l'artiste après cet épisode, rapporte le journal britannique. Ce dernier affirme également que Kim Kardashian et Hailey Bieber ont tous deux condamné cette semaine sur leurs réseaux sociaux le "discours de haine" et l'antisémitisme dont est accusés Kanye West après ses propos dans le podcast Drink Champs de la chaîne Revolt TV.