Kim Kardashian, jalouse ? Elle est en froid avec une star qui s'est rapprochée de Pete Davidson

Avec Pete Davidson, Kim Kardashian écrit un nouveau chapitre de sa vie amoureuse ! La superstar manifeste même des premiers signes de jalousie. Elle serait en froid avec Miley Cyrus, après qu'elle se soit rapprochée de son chéri.

Rien n'échappe à la vigilance des internautes, même pas un unfollow ! Kim Kardashian en a surpris des milliers en se désabonnant du compte Instagram de Miley Cyrus. La chanteuse, elle, fait toujours partie des plus de 276 millions de followers de @kimkardashian.

Un rapprochement entre Miley et Pete Davidson, le nouveau compagnon de Kim, serait à l'origine de son désabonnement. Miley et Pete ont animé ensemble l'émission Miley's New Year Eve's Party, diffusée vendredi 31 décembre 2021 sur NBC. Ils ont répété leurs numéros pendant plusieurs jours et ont même fait la promo de leur programme lors d'une interview à deux dans l'émission Tonight Show starring Jimmy Fallon.

Pendant leur intervention, Miley n'a pas hésité à taquiner Pete sur sa nouvelle romance avec Kim Kardashian, et l'a ouvertement charrié et séduit en interprétant la chanson It Should Have Been Me, qui signifie en français "Ça aurait dû être moi".

Après leur réveillon télévisé, Miley Cyrus s'est rendue au domicile de Pete Davidson, à Staten Island, pour une after-party.